China. Várias cidades de Hubei saem de quarentena

Há 12 municípios considerados de risco médio e 63 de baixo risco. Isto representa uma mudança significativa no quadro da propagação da doença, na China.



De fora fica Wuhan, que se mantém em quarentena. A cidade que foi o epicentro do surto do novo coronavírus vai manter-se bloqueada e deserta.



Nas últimas 24 horas, a China registou 20 novos casos, 16 importados.