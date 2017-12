Chinesa Sinopec processa petrolífera venezuelana nos EUA

Lusa07 Dez, 2017, 08:16 | Mundo

De acordo com o jornal Financial Times, a ação foi apresentada por uma empresa subsidiária da chinesa Sinopec a 27 de novembro último, num tribunal de Houston (estado do Texas), e marca um afastamento entre Caracas e Pequim.



"A ação tem o valor de 23,7 milhões de dólares (20,08 milhões de euros), mais danos punitivos, por um contrato de maio de 2012, para o fornecimento de varas de aço por 43,5 milhões de dólares (36,86 milhões de euros), cuja metade continua por pagar", indicou o diário citando documentos judiciais.



"As promessas de pagamento da PDVSA têm sido vazias", disse a Sinopec na ação apresentada.



Para o Financial Times, "o valor em disputa é pequeno, mas mostra uma quebra nas relações a um nível muito maior".



Em setembro de 2013, a Sinopec chegou a um acordo com o Governo da Venezuela para investir 14 mil milhões de dólares (11,86 mil milhões de euros) numa jazida petrolífera venezuelana e fez parte dos investidores chineses que, entre 2007 e 2016, concederam mais de 62 mil milhões de dólares (52,54 mil milhões de euros) a Caracas.



"Caracas tem tido problemas para pagar as dívidas, uma vez que o preço do petróleo caiu, desde 2014, e a produção da PDVSA tem diminuído", explicou o jornal.