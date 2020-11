Christian Brückner acusa guardas de agressão antes de audiência em tribunal

Friedrich Fulscher, advogado de Brückner, apresentou queixa formal contra os guardas. De acordo com o jornal britânico The Sun os responsáveis da instituição onde Brückner está a cumprir pena de prisão afirmam que os ferimentos resultaram de "uma queda".



Jessica Knab-Henrichs, porta-voz do tribunal regional, revelou que está já a decorrer uma investigação na sequência da queixa e que, após a breve hospitalização, Brückner regressou para ser ouvido pelo juiz do seu caso.



A audiência, de rotina, nada teve a ver com o caso de Maddie, mas sim com um processo de tráfico de drogas, de que Brückner é acusado, e pelo qual está a cumprir pena de 21 meses, na prisão de Kiel, a cerca de 290 quilómetros de Braunschweig. O alemão, de 43 anos, terá direito a liberdade condicional no início de janeiro.



Brückner, que tem estado a ser investigado pelo seu eventual papel no rapto da menina britânica de três anos, Madeline McCann, há 13 anos, também está a cumprir pena de sete anos pela violação de uma norte-americana de 72 anos na Praia da Luz, Portugal, em setembro de 2005.