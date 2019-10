Chumbada a proposta de Macron para comissária europeia

Em causa o envolvimento numa investigação a um escândalo de empregos fictícios no Parlamento Europeu, entre 2009 e 2017, quando foi eurodeputada.



Esta investigação já tinha obrigado ao seu afastamento do cargo de ministra da Defesa de França, cargo que ocupou durante apenas um mês.



Com esta demissão, a entrada em funções da nova Comissão Europeia a 1 de Novembro pode estar em risco, uma vez que França, Hungria e Roménia precisam ainda de indicar novos representantes.