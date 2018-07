Partilhar o artigo Chuva fustiga sudoeste do Japão pelo terceiro dia, 48 mortos e 92 desaparecidos Imprimir o artigo Chuva fustiga sudoeste do Japão pelo terceiro dia, 48 mortos e 92 desaparecidos Enviar por email o artigo Chuva fustiga sudoeste do Japão pelo terceiro dia, 48 mortos e 92 desaparecidos Aumentar a fonte do artigo Chuva fustiga sudoeste do Japão pelo terceiro dia, 48 mortos e 92 desaparecidos Diminuir a fonte do artigo Chuva fustiga sudoeste do Japão pelo terceiro dia, 48 mortos e 92 desaparecidos Ouvir o artigo Chuva fustiga sudoeste do Japão pelo terceiro dia, 48 mortos e 92 desaparecidos

Tópicos:

Autodefesa, Kyushu, Okayama Hiroshima,