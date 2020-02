Chuvas no leste da Austrália ajudam a combater incêndios

O responsável dos serviços de combate aos incêndios florestais (RFS) Shane Fitzsimmons disse que as chuvas tinham reduzido o número de fotos ativos de 60 para 42, estando 17 ainda por controlar.

"A chuva é boa para negócios e para as quintas e muito boa para apagar alguns destes fogos, com os quais lidamos há muitos, muitos meses", disse à televisão australiana ABC.

Fitzsimmons explicou que as chuvas estão para já concentradas na zona nordeste do estado de Nova Gales do Sul e a progredir para a zona de Sydney, com registos de cheias em vários locais.

"Não queremos ver danos graves por causa de cheias, mas é um alívio bem-vindo depois de meses constantes de tempo quente e seco", acrescentou.

"Esta é uma mudança drástica no padrão meteorológico e um alívio para muita gente em todo o estado", disse.

O instituto de meteorologia australiano antecipou que Sydney recebe hoje o maior volume de chuva desde 2018, prevendo entre 60 e 90 milímetros.

De acordo com as previsões, a chuva deverá continuar durante o fim de semana, estendendo-se a outras zonas ainda com fogos ativos, nomeadamente, à região da capital Camberra e na fronteira com Victoria.

As autoridades colocaram já estruturas de filtragem em alguns locais para evitar que água de zonas de incêndios contamine as bacias que servem a região.