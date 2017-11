Chuvas provocam deslizes e inundações que afetam 25 famílias na capital timorense

Lusa23 Nov, 2017, 07:27 | Mundo

Ruben de Sousa Mendonça, técnico social do Ministério de Solidariedade Social (MSS), disse à Lusa que esse é o rescaldo preliminar conduzido na zona do suco (freguesia) de Metiaut e que o Governo vai já preparar auxílio de emergência para as famílias.

"Foram 25 famílias afetadas. Perderam muitos dos seus bens e as suas casas ficaram cheias de água e de lama", explicou à Lusa durante uma visita que uma equipa do MSS efetuou ao local com responsáveis do suco.

Não houve vítimas a lamentar e não está ainda contabilizado o valor total dos danos provocados.

Mateus da Costa, um dos responsáveis do suco, explicou à Lusa que não é comum haver um impacto tão grande na montanha próxima, culpando as obras que estão em curso para a ampliação de uma estrada, mais acima, pelos deslizes de terra.

"As obras soltaram mais a terra e com a chuva veio tudo por aí abaixo", explicou.

Em pelo menos quatro pontos da zona as chuvas arrastaram pedras, terra e lama das colinas para as zonas mais baixas onde vivem as famílias mais afetadas.

A situação exige uma intervenção rápida das autoridades municipais e estatais já que grande parte das valetas, desenhadas para escoar a água, estão agora totalmente bloqueadas, cheias de lama, terra e pedras.

Com chuvadas quase diariamente nos últimos dias a situação pode assim complicar-se ainda mais na zona onde hoje alguns moradores estavam a tentar limpar à frente das suas lojas, quiosques ou outros pequenos negócios.

A quantidade de terra e lama que desceu da montanha é visível no mar, com uma grande mancha castanha cor de terra a alargar-se dezenas de metros mar adentro.