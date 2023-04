Chuvas provocam seis mortos e mais de 5.000 casas inundadas em Luanda

Segundo o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros de Luanda, Faustino Minguês, as mortes foram registadas nos municípios de Belas (2), Talatona (2) e Viana (1).

Faustino Minguês disse que 5.197 habitações ficaram inundadas, 27 outras destruídas, afetando 5.294 famílias, que perfaz o total de 26.120 pessoas.

Os dados referentes às chuvas que caíram na quarta e na quinta-feira sobre a capital angolana, Luanda, indicam também a queda de 32 árvores, a inundação de oito escolas, de três postos de saúde e a destruição de dois postos de eletricidade de média tensão.

"As atualizações continuarão a ser feitas porque até ao preciso momento estamos ainda no terreno a trabalhar e esses números poderão sofrer alteração em função do trabalho que ainda está a ser feito", disse Faustino Minguês.