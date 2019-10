Chuvas torrenciais abatem-se sobre a Catalunha

As equipas de socorro espanholas encontraram hoje o corpo de uma pessoa numa praia, desconhecendo se se trata de uma pessoa que foi arrastada pela água de um rio, em Barcelona, na sequência de chuvas torrenciais.





O corpo foi descoberto na praia de Caldes d’Estrac, próximo a Arenys de Mar, depois de arrastada pelo rio de Arenys de Munt, na província de Barcelona.





Em Hospitalet de Llobregat foi encontrada mais uma vítima mortal, um homem de 52 anos atropelado numa estação da Renfe, por causa das chuvas fortes.



De acordo com fontes municipais, um homem de 70 anos foi arrastado pelas águas de um rio em Arenys de Munt durante a madrugada, quando tentava retirar o carro que estava estacionado junto ao rio.





Destrozos causados por el río #Francolí a su paso por la #LEsplugadeFrancolí #DANA pic.twitter.com/LGFEYs7tIA — CIEM - Info y Emerg (@Cieminfo) October 23, 2019

Há registo de automóveis arrastados pela força das águas. As inundações e os destroços estão também a condicionar a circulação nas autoestradas, linhas ferroviárias e no metro de Barcelona. Estão ainda a verificar-se perturbações nos aeroportos.O mau tempo também está a provocar falhas no abastecimento de energia.A Proteção Civil alerta que as chuvas fortes vão continuar durante o dia de hoje, a afetar a região da Catalunha, em particular as cidades de Barcelona e Girona.

A Proteção Civil alertou que o rio Ter pode sofrer “transbordos ocasionais", recomendando extrema precaução. Em Girona, a intensidade da chuva “é forte ou torrencial, com rajadas de vento muito fortes", segundo o Serviço Meteorológico da Catalunha.





Agentes de la @guardiacivil rescata a un hombre que se estaba ahogando en #Barcelona#DANApic.twitter.com/5ZdncWNq9F — CIEM - Info y Emerg (@Cieminfo) October 23, 2019

Após dois dias de fortes chuvas devido à passagem de uma depressão isolada de alto nível (DANA), oito comunidades autónomas, com a Catalunha em nível vermelho devido ao risco extremo, permanecem em alerta para chuvas, tempestades, ventos fortes e fenómenos costeiros.

Além da Catalunha, estão sob aviso laranja devido ao risco significativo de precipitação e ventos as comunidades do País Basco, Astúrias e Cantábria.





Flipante. Nunca había visto una frecuencia de rayos tan alta, es casi en continuo. Y así lleva como media hora #Tarragona #DANA pic.twitter.com/H8uIhpoTPx — Jorge Fernández (@Piratec_dso) October 22, 2019

Estão em risco amarelo as Ilhas Baleares, Castela e Leão, La Rioja, Andaluzia e a cidade autónoma de Melilla.

Também no sudeste de França, várias estradas na costa do Mediterrâneo estão cortadas e foram registadas inundações em algumas regiões, devido à tempestade que atravessa a região.





Na cidade de Béziers, as chuvas foram particularmente intensas durante a noite de terça-feira, quando o equivalente a um mês de chuva caiu no espaço de uma hora.





Seis regiões estão em estado alerta, assim como o Principado de Andorra, devido aos riscos que a chuva pode originar.





As autoridades enviaram mais de 1.500 bombeiros e seis helicópteros para as zonas sensíveis.