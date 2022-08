Chuvas torrenciais em Seul fazem pelo menos oito mortos

Chuvas torrenciais provocaram pelo menos oito mortos e 14 feridos na Coreia do Sul. Os serviços meteorológicos sul-coreanos precisaram que partes de Seul registaram mais de 380 milímetros de pluviosidade em 24 horas, naquelas que são consideradas as chuvas mais intensas das ultimas décadas na capital do país.