Chuvas torrenciais já mataram 66 pessoas no Japão

O anterior balanço apontava para 55 mortos.



A maioria das vítimas foi registada em Kyushu, a terceira maior ilha do Japão.



Os danos espalharam-se para além de Kyushu, nas aldeias montanhosas do centro do Japão, conhecidas pelas águas termais.



Os trabalhos de busca e salvamento continuam na aldeia de Kuma, onde nove pessoas estão desaparecidas, mas foram atrasados devido às cheias profundas e risco de mais deslizamentos de lama.



As pessoas isoladas pelas cheias continuam a ser transportadas por via aérea.



Na famosa cidade de águas termais de Yufuin, na província de Oita, foi encontrada uma pessoa morta, e os socorristas estão à procura de três dos seus familiares ainda desaparecidos.



Cerca de 2.000 pessoas ainda estão presas em 70 locais espalhados pela região, indicaram as autoridades, que estão a preparar-se para novas chuvas intensas no país durante o fim de semana.



Os trabalhadores de resgate e as autoridades têm estado em contacto com a maioria dessas áreas, onde a extensão dos danos não é ainda totalmente conhecida.



A Agência Meteorológica emitiu conselhos de evacuação em Nagasaki e outras áreas da região de Kyushu, devido às contínuas chuvas torrenciais.



No total, mais de 1,2 milhões de pessoas foram instadas a saírem das suas casas, embora não seja obrigatório.