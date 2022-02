Chuvas torrenciais matam seis pessoas no norte de Moçambique

As seis vítimas tentavam atravessar cursos de água no distrito de Lalaua, delimitado pelo rio Lúrio, na província de Nampula, cerca de dois mil quilómetros a norte da capital, Maputo, disse o administrador distrital, Afredo Matata, citado pela Rádio Moçambique.As autoridades proibiram durante cinco dias todas as travessias de cursos de água para tentar prevenir mais acidentes.Na província de Maputo, no sul do país, a chuva provocou o alagamento de terras entre Machubo e a vila da Manhiça, obrigando ao uso de um percurso alternativo de 180 quilómetros, em vez dos habituais 60.

Moçambique está a meio da época chuvosa e ciclónica, cujos principais efeitos se sentem entre novembro e abril.