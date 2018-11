CIA aponta Mohamed Bin Salman na morte de Jamal Khashoggi

A CIA concluiu que o príncipe herdeiro saudita ordenou o homicídio do jornalista Jamal Khashoggi em Istambul. A notícia é avançada pelo Washington Post, que cita fontes anónimas.



A informação contradiz as recentes posições da Arábia Saudita, que negou qualquer responsabilidade na morte do jornalista.



O Post revela que a CIA cruzou várias fontes, que incluem um contacto entre o irmão do príncipe herdeiro, também embaixador da Arábia Saudita nos Estados Unidos, e Jamal Khashoggi.



Khalid Salman terá aconselhado Khashoggi a visitar o consulado saudita em Istambul. O jornal acrescenta que o embaixador fez o telefonema a pedido do irmão, mas não ficou claro que soubesse que Khashoggi seria assassinado.