CIA informa Trump sobre provas contra príncipe saudita

Em declarações prestadas perante jornalistas na Casa Branca, Donald Trump afirmou a respeito do relatório da agência sobre a responsabilidade do príncipe saudita Mohammed bin Salman (MBS): "Ainda não fomos informados A CIA vai falar hoje comigo".

O diário Washington Post , que cita as declarações refere, no entanto que segundo assessores do presidente já lhe foram apresentadas provas, mas sem o terem demovido do seu manifesto cepticismo sobre o passo que seria responsabilizar o príncipe saudita pelo assassínio.