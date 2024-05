Ciberataque compromete dados de dezenas de milhares de habitantes de Helsínquia

Uma rede de dados utilizada pelo departamento de Educação da cidade, que supervisiona desde a primeira infância até ao ensino secundário em Helsínquia, foi alvo de um ciberataque a 30 de abril, declarou Jussi Eronen, um responsável do Centro Nacional de Cibersegurança finlandês.

"Trata-se de um dos maiores ataques informáticos a cidades finlandesas", acrescentou Eronen, cujos serviços prestam assistência aos organismos afetados.

Aproveitando-se de uma vulnerabilidade do servidor ligado a esta rede, os atacantes conseguiram aceder aos nomes, endereços de correio eletrónico e números de identificação dos alunos, dos seus representantes legais e dos funcionários das escolas da capital.

Obtiveram igualmente os nomes de utilizadores e endereços de correio eletrónico de todos os funcionários municipais, indicou na segunda-feira a câmara de Helsínquia num comunicado.

"É uma violação de dados muito grave, que poderá ter consequências nefastas para os nossos clientes e para o nosso pessoal", declarou o diretor de serviços da câmara da capital finlandesa, Jukka-Pekka Ujula.

"Alguns documentos contêm informações pessoais confidenciais ou sensíveis", como atestados médicos ou baixas por doença, segundo a autarquia.

"Não podemos excluir a hipótese de o autor do ataque ter tido acesso a dados de pessoas abrangidos por ordens de não-divulgação", referiu ainda a cidade no comunicado.

A identificação do autor do ataque poderá levar dias ou mesmo meses, de acordo com Eronen.

Este ciberataque ocorreu no dia da condenação de um homem a mais de seis anos de prisão por ter pirateado dezenas de milhares de processos de doentes seguidos em psicoterapia na Finlândia.