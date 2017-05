Ciberataque mundial é ainda uma ameaça presente

Foto: Reuters

Três dias depois do ataque informático que atingiu mais de 150 países, o Centro Nacional de Cibersegurança já desativou o estado de alerta para Portugal, garantindo que não foi atingido qualquer organismo da Administração Pública.



Entrevistado esta tarde pela Antena 1, Pedro Veiga, coordenador do CNCS, avisa, no entanto, que a ameça não está ultrapassada, até porque estão ainda por encontrar os responsáveis pelo ataque de sexta-feira.



O coordenador do Centro lembra também que o ataque informático aconteceu no dia em que o governo decretou tolerância de ponto para a função pública devido à visita do Papa a Fátima e que esse aspecto poderá ter evitado uma situação mais grave. Mesmo assim, este tipo de ataque pode voltar a acontecer.