Ciberataque na Ucrânia atinge bancos e elétrica nacional

27 Jun, 2017

Várias operações das empresas alvo deste ataque informático foram afetadas.



O Banco Central ucraniano informou ao início da tarde que um "vírus desconhecido" infetou vários sistemas no país. "Os bancos estão a ter dificuldades com os serviços aos clientes e com as operações bancárias", disse em comunicado a instituição. "O Banco Central está confiante que as infraestruturas de defesa contra ataques informáticos estão ativos e os ciberataques vão ser neutralizados".



A elétrica nacional também foi atingida por este ataque que não terá, neste caso, provocado qualquer falha no serviço. “Não houve impacto na distribuição de energia”, garantiu um porta voz da Ukrenergo.



O vice-primeiro ministro da Ucrânia diz que a rede de computadores do governo está em baixo e colocou no Twitter uma foto do écran do computador apresentando uma mensagem de erro.





Та-дам! Секретаріат КМУ по ходу теж "обвалили". Мережа лежить. pic.twitter.com/B74jMsT0qs — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 27 de junho de 2017

Petrolífera russa atacada

O principal aeroporto de Kiev foi outro dos alvos do ataque. O director do aeroporto admitiu já que podem surgir atrasos nos voos.A fabricante de aeronaves Antonov também consta da listas das entidades afetadas.O metro de Kiev indicou na sua página de Facebook que não pode aceitar pagamentos com cartão de multibanco devido ao ataque informático.Nenhuma das empresas afetadas indicou por enquanto a origem do ataque informático.Os ataques informáticos na Ucrânia surgem depois de uma série de tentativas de hackers dirigidas a sites estatais no final de 2016 e ataques repetidos contra a companhia ucraniana de energia.A Ucrânia tem vindo a culpar a Rússia por anteriores ataques informáticos, incluindo um dirigido à rede de energia no final de 2015 que deixou parte da Ucrânia temporariamente sem eletricidade. A Rússia nega ter levado a cabo esses ataques.A AFP avançou que também a empresa petrolífera russa Rosneft foi alvo de um "potente ataque informático", embora não relacionando os dois casos. A empresa petrolífera assegura que a produção não foi posta em causa, garantindo que a companhia passou para um sistema de produção de reserva que permitiu que nem a saída de óleo nem a refinaria fossem afetados.A companhia de transportes A.P.Moller-Maersk registou uma interrupção no sistema informático. “Podemos confirmar que os sistemas estão em baixo em múltiplas unidades de negócio. Estamos no momento a avaliar a situação”, pode ler-se na conta Twitter da companhia.O porta voz da Maersk disse que a interrupção se deve a um ataque informático, e admitiu que a situação se podia estender a todas as operações mundiais da empresa.(em atualização)