Ciberataques participados às seguradoras aumentam na Europa

Só durante o primeiro semestre, foram cerca de 280 sinistros, o que representa dois terços do total registado no ano passado.O responsável pela área de ciberrisco da Marsh Portugal, Luís Rodrigues de Sousa, diz à Antena 1 que já em 2023 se tinha verificado uma subida dos casos de ataques informáticos.Dos cerca de 400 sinistros reportados no ano passado metade foram compensados pelos seguros.