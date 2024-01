Ciclismo. Antigo campeão do mundo acusado do homicídio da mulher

Melissa Hoskins era medalhista olímpica pela equipa feminina de ciclismo da Austrália e tinha dois filhos com o antigo ciclista Rohan Dennis, participante em várias grandes provas do circuito profissional e também campeão do mundo em contrarrelógio.



O incidente aconteceu na noite de sábado, 30 de dezembro. A polícia australiana confirmou a morte de uma mulher de 32 anos depois de uma colisão com um carro, revelando também que um homem de 33 anos, conhecido da mulher, foi detido e acusado de homicídio por condução perigosa e colocar vidas em risco.



Sabe-se agora que se trata de Melissa Hoskins e do marido, Rohan Dennis. Hoskins ainda foi levada para o hospital na cidade de Adelaide mas acabaria por morrer, consequência das graves lesões sofridas, na madrugada de sábado para domingo.



“Não podemos revelar muito sobre a investigação porque está a ser analisado nos tribunais”, explicou um dos comissários da polícia que faz parte da investigação.



Melissa Hoskins nasceu em 1991 e conquistou uma medalha de ouro em ciclismo, em 2015, nos campeonatos do mundo. Rohan Dennis era um conhecido ciclista do pelotão internacional, tendo vencido dois títulos mundiais de contrarrelógio e algumas etapadas da Volta a França, Giro de Itália e Volta a Espanha. Foi também medalhista olímpico em 2021 e 2012, acabando por retirar-se em 2023.



Os dois casaram em 2018 e tinham dois filhos. Rohan Dennis foi entretanto libertado após pagamento de uma fiança e usou assessores para falar pedir privacidade para os filhos num momento de grande dor. Até março, altura em que terá de se apresentar em tribunal, Rohan Dennis ficará em liberdade.



Por toda a Austrália e mundo do ciclismo têm-se sucedido os tributos a Melissa Hoskins, especialmente da família que diz ter perdido “uma filha”. Colegas de profissão afirmaram que se perdeu uma pessoa “talentosa e uma força a ser reconhecida”.