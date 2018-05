Ciclone ameaça península Arábica após deixar rasto de destruição no Iémen

Lusa25 Mai, 2018, 07:57 | Mundo

Na quarta-feira, a passagem do Mekunu pelas ilha Socotra, ao largo do Iémen, resultou no desaparecimento de 17 pessoas, além se terem registado danos materiais.

Os metereologistas, que estão a acompanhar o ciclone, preveem rajadas de vento superiores a 180 quilómetros por hora, sendo expectável que atinja na manhã de sábado a península Arábica perto de Salalah, a terceira maior cidade de Omã, onde residem 200 mil pessoas.

O Sultanato de Omã, que faz fronteira com o Iémen e com o mar da Arábia, já tinha anunciado ter tomado as devidas precauções caso o ciclone viesse a atingir o país.

Na quarta-feira, cerca de 150 famílias tiveram de ser retiradas do arquipélago iemenita, devido à passagem do Mekunu, o primeiro ciclone tropical deste ano no oceano Índico norte, indicaram fontes oficiais iemenitas.

O Iémen pediu então ajuda a associações humanitárias e à coligação militar liderada pela Arábia Saudita.