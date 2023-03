Ciclone antige Peru. Governo decreta estado de emergência

O Governo do Peru declarou o estado de emergência em sete regiões do país por causa do ciclone Yaku. Já morreram seis pessoas e cinco estão desaparecidas. Há inundações generalizadas no norte do país, centenas de pessoas ficaram desalojadas ou isoladas. Vários rios transbordaram por causas das fortes chuvas.