Ciclone Eloise pode afetar 200 mil pessoas em Moçambique, referem Operações Humanitárias da UE

O serviço de Operações Humanitárias e de Socorro da União Europeia acredita que 200 mil pessoas em Moçambique possam ser afetadas por inundações, nos próximos dias, após a passagem do ciclone Eloise.