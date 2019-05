Ciclone Fani. Dois mortos e 1,2 milhões de pessoas evacuadas

RTP03 Mai, 2019, 12:01 / atualizado em 03 Mai, 2019, 12:06 | Mundo

Segundo o Departamento de Meteorologia indiano, este ciclone é “extramente severo” e chegou ao estado costeiro de Odisha, na Baía de Bengala, ao início da manhã desta sexta-feira (pelas 08H00 locais).



Considerado o maior ciclone desde 2014, de acordo com a Reuters, o ciclone Fani atingiu as cidades de Bhubaneswar e Puri com chuva e ventos fortes, derrubando árvores e linhas de energia.



"Os danos em Puri são extensos, fontes de energia, linhas telefónicas interrompidas", disse à Reuters o comissário de Ajuda Especial de Odisha, Bishnupada Sethi, referindo-se à cidade do templo hindu que é popular entre os peregrinos e que estava em alerta máximo por estar diretamente no caminho da tempestade.





The sound and the fury : here's what the landfall at Puri by #CycloneFani actually looked like..



Video by @PIBBhubaneswar pic.twitter.com/4GpvKFkRQ3 — PIB India (@PIB_India) 3 de maio de 2019

More than 1 million people have been evacuated from the vulnerable districts in last 24hrs. Ganjam & Puri evacuated more than 3 lakh & 1.3 lakh people respectively to safe shelters. About 5000 kitchens started operating to serve people in the shelters. #OdishaPrepared4Fani — CMO Odisha (@CMO_Odisha) 3 de maio de 2019

Até ao momento, registam-se duas vítimas mortais, em resultado do desenraizamento de árvores na cidade de Puri.

Costa leste da Índia preparada para o ciclone

Na capital do Estado, Bhubaneswar, o vento derrubou postes de eletricidade, o aeroporto foi fechado e os voos cancelados, assim como as escolas e instituições de ensino foram encerradas. Um dos hospitais da cidade foi parcialmente danificado, mas segundo as autoridades todos os pacientes e funcionários estão em segurança.“Foi um enorme ciclone, como muitos outros, e a nossa casa está inundada. Paredes divisórias de casas à nossa volta desmoronaram, as árvores foram arrancadas. É uma situação de pânico”, disse à Reuters Anuradha Mohanty, residente de Bhubaneswar.Cerca de 1,2 milhões de pessoas foram retiradas das zonas baixas e vulneráveis da região, informou o ministro-chefe de Odisha, Naveen Patnaik, através do Twitter.O estado de Odisha já estava em alerta sobre a aproximação do ciclone Fani e as autoridades indianas entraram em ação de imediato, deslocando milhares de pessoas em risco, residentes das comunidades mais vulneráveis para longe da costa.A costa leste da Índia é, muitas vezes, considerada como zona vulnerável devido aos terrenos de baixa altitude com vários rios e estuários, aumentando o risco de ser atingida por tempestades, de acordo com a CNN Países como a Índia e o Bangladesh, suscetiveis a este tipo de fenómenos meteorológicos, têm melhorado as suas respostas a estes desastres, preparando abrigos, evacuando antecipadamente a população e alertando ara os riscos.Já em 1999, grande parte de Odisha foi devastada por uma violenta tempestade, da qual resultaram 10 mil vítimas mortais. Mas em 2013, uma evacuação em massa e atempadamente de quase um milhão de pessoas preveniu milhares de mortos de uma tempestade na região.E em outubro do ano passado, o ciclone Titli provocou a morte a 60 pessoas no estado de Odisha.A temporada propícia a tempestades e ciclones no país pode durar meses, entre abril e dezembro, com severas tempestades em cidades costeiras, causando mortes, danos em estruturas, plantações e propriedades na Índia.Atualmente, com os avanços tecnológicos os meteorologistas conseguem prever com maior precisão os padrões climáticos e preparar as autoridades e a população para a passagem de tempestades e ciclones.Os ciclones perdem energia e força, normalmente, quando se movem em direção a uma zona mais interior de uma região, sendo por isso esperado pelas autoridades que o ciclone Fani comece a perder energia antes de antingir no sábado o país vizinho, Bangladesh.