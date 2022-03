Ciclone Gombe deixa distritos costeiros incontactáveis no norte de Moçambique 

"Os distritos ficaram incontactáveis" e as equipas que estão na região ainda não podem avançar para o terreno por falta de condições de segurança, uma vez que o ciclone continua ativo, referiu fonte oficial do Centro Nacional Operativo de Emergência (Cenoe).

"O fenómeno continua a fustigar os distritos, não há energia, não há comunicações via telefone e é isso que está a dificultar a informação sobre o real impacto" da tempestade, acrescentou.

As equipas do Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD) estão prontas a aguardar "orientações do Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) de que podem ir para o terreno".

A tempestade Gombe chegou à costa moçambicana pelas 03:00 (01:00 em Lisboa) na categoria de ciclone intenso com chuva torrencial e vento de 165 quilómetros por hora, com rajadas superiores a 200, anunciou o centro meteorológico francês da ilha de Reunião.

Aquele centro que vigia os ciclones no sudoeste do oceano Índico, indica que o Gombe entrou em terra entre as povoações de Mogincual e Terrene, 50 quilómetros a sul da Ilha de Moçambique, na província de Nampula, a mais povoada do país.

Naquela província vive um quinto dos cerca de 30 milhões de moçambicanos.

A zona continua sob chuva e vento ciclónicos à medida que a tempestade avança em direção à cidade de Nampula, capital provincial (150 quilómetros para o interior), onde as condições meteorológicas têm estado a degradar-se desde a madrugada, disseram residentes à Lusa.

A tempestade Gombe atinge Moçambique dois anos depois de os ciclones Idai e Kenneth terem fustigado, respetivamente, as regiões centro e norte do país naquela que foi uma das mais severas épocas chuvosas de que há memória.