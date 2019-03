Partilhar o artigo Ciclone Idai. Inundações deixaram milhares de pessoas encurraladas no Malawi Imprimir o artigo Ciclone Idai. Inundações deixaram milhares de pessoas encurraladas no Malawi Enviar por email o artigo Ciclone Idai. Inundações deixaram milhares de pessoas encurraladas no Malawi Aumentar a fonte do artigo Ciclone Idai. Inundações deixaram milhares de pessoas encurraladas no Malawi Diminuir a fonte do artigo Ciclone Idai. Inundações deixaram milhares de pessoas encurraladas no Malawi Ouvir o artigo Ciclone Idai. Inundações deixaram milhares de pessoas encurraladas no Malawi