Ciclone Kenneth deve atingir esta quinta-feira o norte de Moçambique

Foto: Mike Hutchings - Reuters

A companhia Linhas Aéreas de Moçambique cancelou a ligação Maputo - Pemba, numa altura em que foi emitido o alerta vermelho pelo Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique.



O ciclone tropical Kenneth deve atingir a costa de Cabo Delgado hoje ao final do dia, com ventos a atingir mais de 200 quilómetros por hora.



A entrada em terra do Kenneth está prevista para as 18h00 (hora local), menos uma hora em Lisboa.



Nesta altura, equipas humanitárias já se encontram na província de Cabo Delgado para minorar os efeitos da tempestade.



Na cidade de Pemba, a capital da província de Cabo Delgado, choveu torrencialmente na última noite, mas não há registo de vítimas.