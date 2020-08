Ciclone tropical Sinkalu afasta-se de Macau

Apesar do alívio as autoridades de Macau alertaram em comunicado que, "" este domingo e na segunda-feira.Um alerta que motivou inicialmente o anúncio do "Storm Surge" (maré de tempestade) azul, o primeiro aviso na escala.Agora, "", pode ler-se na mesma nota.Na sexta-feira, as autoridades emitiram o sinal 3 de tempestade tropical e previam já inundações nas zonas baixas no território.A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, que são emitidos tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.A época de tufões termina no final de setembro.





Antecedentes graves







Recorde-se que em setembro de 2018, a passagem do tufão Mangkhut por Macau deixou prejuízos económicos diretos e indiretos no valor de 1,74 mil milhões de patacas (192 milhões de euros).O Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território, onde o sinal máximo de tempestade tropical esteve içado várias horas. Ao todo, as autoridades retiraram 5.650 cidadãos das zonas baixas e 1.346 pessoas recorreram aos 16 centros de abrigo de emergência.

Um ano antes, o tufão Hato (posteriormente denominado de Yamaneko pelas autoridades locais), apesar de se caracterizar pela mesma intensidade do Mangkhut, causou dez mortos, 240 feridos e prejuízos avaliados em 12,55 mil milhões de patacas (1,3 mil milhões de euros).