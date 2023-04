Ciclones e cólera deixam quase um milhão a precisar de ajuda em Moçambique

Num documento publicado na segunda-feira, o OCHA indica que a província da Zambézia, no centro do país, é a mais afetada, com meio milhão de pessoas atingidas.

A cólera eclodiu após as tempestades de fevereiro e março, em especial depois do ciclone Freddy, provocando a pior epidemia no país na última década, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Desde setembro, a doença já matou 124 pessoas no país, de acordo com números oficiais.

Segundo o OCHA, há 40 entidades envolvidas no apoio humanitário e de emergência com o objetivo de chegar a 80% da população estimada.

Metade das entidades em ação são organizações não-governamentais (ONG) internacionais.

As atividades já chegaram a cerca de 300 mil pessoas e necessitam de cerca de 138 milhões de dólares (125 milhões de euros) para continuarem no terreno.