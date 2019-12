Cidadão espanhol absolvido por tribunal timorense quer continuar a viver no país

Um espanhol absolvido após estar 18 meses acusado de tráfico de estupefacientes e retido sem poder sair de Timor-Leste disse à Lusa que quer continuar a viver e a investir no país, nomeadamente no enclave de Oecusse-Ambeno.

"Decidi ficar porque gosto de Timor. Estou bem, sempre estive bem e apesar do que aconteceu e de me ver obrigado a ir para Oecusse, por causa da sensação de perigo, vi a possibilidade de realizar uma nova vida aqui", disse Luis Morales, em entrevista à Lusa.

Na sua primeira entrevista desde que o caso foi resolvido, Morales explicou que os problemas causados pela falsa acusação e pela demora não o demoveram da vontade de ficar, tendo sido essencial o apoio de amigos.

"Vais aprendendo com estes processos. Erraram em tudo, mas no fim deram-me a razão e a única queixa que tenho é a demora. Tanto tempo para fazer uma coisa que estava tão clara", disse.

"Mas nunca quis sair daqui, queria continuar e quero continuar a viver aqui", explicou.

Morales esteve com o passaporte confiscado desde junho de 2017 e só seis meses depois conheceu a sua acusação, de alegado tráfico de medicamentos, algo que sempre rejeitou porque estava a tratar um problema de saúde que lhe foi confirmado em Singapura e Espanha.

O cidadão espanhol foi detido durante o que o Ministério Público considera ter sido um ato de transação num bar em Díli, num momento em que o arguido tinha na sua posse 01 grama de codeína.

Na altura em que Morales foi detido a codeína era vendida com receita médica em várias farmácias e clínicas de Díli.

Em concreto, Morales foi acusado como "autor material em forma consumada comum de tráfico estupefacientes" com base no artigo 97, da lei 23/1997, a lei de droga da Indonésia, que anda vigorava em Timor-Leste na altura.

Morales insistiu na altura que foi detido com comprimidos que lhe tinham sido receitados e que depois de três noites sob custódia policial esteve 18 meses com o passaporte confiscado e impossibilitado de sair do país.

Pedidos de autorização para viajar a Espanha para ver a mãe, que estava gravemente doente, foram ignorados pelas autoridades judiciais timorenses.

Depois de um longo período sem poder viajar, devido às restrições das medidas de coação, Morales indicou que está agora com a situação regularizada e a processar o visto de trabalho, ainda que o seu objetivo final seja investir.

"Sempre fui empresário em Espanha, quero empreender de novo, tenho apoio de amigos para empreender", explicou.

"O plano é continuar em Oecusse, eventualmente entrar numa sociedade de um restaurante, um bar e outros negócios. Queremos avançar. Somos os únicos europeus em Oecusse com negócio", explicou, referindo que tem estado a apoiar as madres e uma empresa com um restaurante e um bar, no centro da capital do enclave que estão "a dar vida" à cidade.

Dois anos e meio depois de ser absolvido dos crimes, após um "processo longo e penoso" que lhe deixou marcas emocionais profundas, Morales recordou momentos da sua detenção.

"Mas agora quero agradecer aos juízes que fizeram bem o seu trabalho, viram a verdade, que não tinha que ver com nada do que diziam. Quero agradecer à defensoria pública que me apoiou e esperar que o país continue a avançar e a melhorar", disse.

"Aprendi a não confiar em ninguém. os amigos contam-se com os dedos de uma mão e sobram dedos", explicou.

E ainda que o que ocorreu esteja agora resolvido e esquecido, a nível pessoal ainda sente o impacto.

"Na minha cabeça ainda condiciona um pouco, mas no geral penso que o processo já foi esquecido, já passaram dois anos e meio e, por isso quis falar agora. Na altura da minha absolvição não disse nada e decidi que queria apenas continuar a minha vida", afirmou.

"A muita demora e atraso afetam tudo. Em dezoito meses tivemos 13 audiências e, em alguns casos, de cinco minutos. isso não pode ser. Eu tinha que vir 15 horas num barco para vir às sessões e depois chegava e estava cinco minutos na sala para a sessão ser adiada por coisas sem sentido", recordou.

"O que me fizeram passar nunca me vai esquecer na minha vida. mas sigo com a minha vida. o meu rancor não é contra Timor. os juízes souberam avaliar o que era real", disse.

Agora espera que a economia do enclave melhore, mostrando-se esperançado que o novo presidente da região possa voltar a revitalizar a situação local onde os projetos estão parados.

"A situação económica em Oecusse, desde há um ano, baixou mais de 50%. As empresas que estavam, terminaram os seus trabalhos, regressaram aos seus países e não há novos projetos a começar. A economia para, a juventude não tem emprego e fica tudo parado", disse.

"Estamos otimistas que o novo presidente dê um novo estímulo para avançar, com novos projetos, para colmatar o que não há. Mais estradas, escolas, mais empresas e a economia comece a subir", disse.