Cidadão português julgado em Hong Kong por subversão

O julgamento do residente de Hong Kong com passaporte português Joseph John, acusado dos crimes de sedição e de incitação à subversão, começa esta terça-feira no tribunal do distrito de Wanchai, após sucessivos adiamentos.

O cidadão português, também conhecido como Wong Kin Chung, nascido em Hong Kong e com estatuto de residente permanente na região administrativa especial chinesa, está detido desde o final de outubro passado.



As autoridades de Hong Kong acusam Joseph John de "trazer ódio e desprezo" e "estimular o descontentamento" contra o governo, promover a "desobediência" civil e "incitar à violência" através de publicações em redes sociais feitas entre 9 de outubro e 1 de novembro.



De acordo com a acusação, o português era administrador do perfil na rede social Facebook do Partido para a Independência de Hong Kong. A organização foi fundada no Reino Unido em 2015, mas a comissão eleitoral britânica revogou o estatuto de partido político em 2018.



O suspeito terá usado o perfil para, desde setembro de 2019, "lançar uma campanha de angariação de fundos para despesas militares, enviar petições para páginas de governos estrangeiros e apelar ao apoio de tropas estrangeiras".