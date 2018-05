Cidadão português morre em acidente de viação em Angola

Lusa02 Mai, 2018, 14:57 | Mundo

Segundo o diretor provincial de Comunicação Institucional da Delegação do Ministério do Interior, José Daniel, entre as vítimas estão igualmente um cidadão de nacionalidade egípcia e uma mulher, angolana.

José Daniel disse que a sobrevivente encontra-se gravemente ferida e recebe assistência no hospital provincial do Bié.

O responsável avançou que o excesso de velocidade poderá ter sido a causa do acidente, que ocorreu na manhã de terça-feira.

A viatura proveniente do município do Cunhinga, que dista 30 quilómetros da sede capital do Bié, Cuito, ficou totalmente destruída, adiantou ainda José Daniel.