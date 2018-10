Cidadãos da RDCongo alegadamente expulsos de Angola chegam em massa a Dilolo

Lusa24 Out, 2018, 20:34 | Mundo

O administrador do território de Dilolo, na RDCongo, assinalou que os congoleses expulsos de Angola começaram a chegar em massa e foram colocados em instalações sociais.

O Governo da província de Lualaba facilitou a mobilidade daqueles que chegaram antes e que se poderiam juntar aos membros das suas famílias que vivem em Kolwezi ou Lubumbashi.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) revela que mais de 257.000 congoleses foram devolvidos de Angola entre 01 e 15 de outubro, com a maior parte a retornar às passagens fronteiriças do território de Tshikapa, no Kasai.

O OCHA está preocupado com a violência, bem como com suas condições de vida atuais, mas o Governo angolano tem vindo a garantir que a saída dos congolenses é voluntária, negando ações violentas das autoridades.

Alguns congoleses confirmaram à Rádio Okapi as situações difíceis que os congoleses viveram em Angola, com as forças de segurança angolanas a "confiscarem tudo" e a maltratarem os cidadãos do país vizinho.

"Eles ficaram com tudo o que tínhamos: telefones, vestuário, dinheiro. Tivemos de sair de Angola tal como estamos agora. Por exemplo, esta roupa que trago agora é a mesma que uso há meses", disse um dos congoleses expulsos.

Indignado pelo tratamento que teve, o cidadão referiu que esteve "dez anos em Angola" e estava documentado.

"Eu era alguém que estava há 10 anos em Angola. Deram os documentos e depois perseguiram. Não é normal o que Angola fez", disse.

A maior parte dos congoleses forçados a abandonarem Angola, no âmbito da "Operação Transparência", são originários de Bandundu, Kinshasa e antigas províncias de Kasai.

A "Operação Transparência", iniciada a 25 de setembro nas províncias de Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico, Bié, Uíge e Zaire, destina-se a impedir atos sistemáticos de violação das fronteiras de Angola e da entrada e exploração ilegal de diamantes.

A operação envolve efetivos da Polícia de Guarda Fronteiras, do Serviço de Investigação Criminal e do Serviço de Migração e Estrangeiros, entre outros órgãos afetos ao Ministério do Interior de Angola.