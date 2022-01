Cidade chinesa de Ningbo sob confinamento parcial após detetar surto

Trata-se da segunda cidade chinesa a lançar um bloqueio este inverno, depois de Xian, que somou 1.663 infeções, desde o início de dezembro do ano passado.



Os 23 casos detetados em Ningbo, cidade de nove milhões de habitantes, foram diagnosticados numa fábrica de têxteis e correspondem à variante delta do novo coronavírus, noticiou a imprensa estatal chinesa.



As autoridades locais decidiram que os residentes não podem sair de casa em áreas específicas da cidade, como o distrito de Beilun, enquanto em outras áreas o movimento vai ser limitado.



"Entre os 23 casos, 19 têm sintomas leves e os outros quatro moderados. A fonte da infeção ainda é desconhecida", disse um funcionário, citado pela emissora estatal CCTV.



A China mantém uma política de "zero casos", que envolve a imposição de restrições nas entradas no país, com quarentenas de até três semanas, e testes em massa e medidas de confinamento seletivas quando um surto é detetado.







Detetados 175 casos nas últimas 24 horas





A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou a deteção de 175 novos casos positivos de covid-19, nas últimas 24 horas, 108 dos quais de contágio local.





Entre os casos locais, 95 foram diagnosticados na cidade de Xian, no centro da China. Xian foi colocada sob confinamento na última semana de dezembro.

As autoridades de saúde também informaram sobre a deteção de 54 casos assintomáticos, entre os quais 21 por contágio local, embora Pequim não os contabilize como casos confirmados, a menos que manifestem sintomas.

O número total de pacientes ativos na China continental é de 3.256, entre os quais 30 encontram-se em estado grave.