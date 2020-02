Cidade chinesa de Wenzhou impõe recolher obrigatório a nove milhões de habitantes

Os moradores estão obrigados a permanecer em casa. Apenas uma pessoa por família pode sair a cada dois dias para fazer compras, disseram as autoridades locais.

O transporte público está suspenso, assim como os autocarros de longa distância. As principais rodovias estão quase totalmente fechadas à circulação automóvel.

Locais públicos como cinemas ou piscinas estão fechados. As empresas não voltarão a laborar antes de 17 de fevereiro e as escolas estão encerradas até pelo menos 1 de março.

Wenzhou, que regista 265 casos de pessoas infetadas, situa-se no leste da China, a mais de 800 quilómetros de Wuhan, cidade no centro do país onde o coronavírus apareceu em dezembro e que está em quarentena desde 23 de janeiro.

O número de mortes pelo novo coronavírus na China subiu hoje para 304 (45 a mais que no sábado), enquanto o número de pessoas infetadas com esta doença no território chinês é de 14.380 (2.590 a mais que na véspera).

Hoje foi também tornada pública a primeira morte fora da China relacionada com o vírus, um homem de nacionalidade chinesa que morreu sábado nas Filipinas vítima de uma pneumonia causada pelo coronavírus de Wuhan.

O surto de pneumonia provocado pelo novo coronavírus (2019-nCoV) foi detetado no final do ano em Wuhan.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 outros países, com as novas notificações na Rússia, Suécia e Espanha.