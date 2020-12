Cidade chinesa inspeciona segurança laboral após morte de 23 mineiros

Tratou-se de um dos piores desastres recentes nas minas da China, que todos os anos regista dezenas de milhares de mortos em acidentes laborais.

A imprensa estatal informou que as autoridades locais foram convocadas para uma videoconferência no domingo, tendo-lhes sido ordenado que empreendam reformas profundas, após as mortes na mina de Diaoshuidong, que foram causadas pelo aumento letal dos níveis de monóxido de carbono.

Não há relatos de detenções, embora a polícia local esteja a investigar o acidente ocorrido na sexta-feira passada.

Os mineiros estavam a desmontar equipamentos na mina, que foi encerrada há dois meses, sem os sistemas de ventilação necessários para vazar o gás libertado pelas camadas de carvão.

A indústria de mineração de carvão da China já foi a mais letal do mundo, somando mais de 5.000 mortes por ano, devido a explosões, inundações ou vazamentos de gás.

Nos últimos anos, as condições de segurança melhoraram muito, depois de as autoridades aumentarem a supervisão e encerrarem operações menores e mais perigosas.

A reunião de domingo foi convocada pelo Gabinete de Segurança Laboral do Governo chinês, ressaltando a determinação de Pequim em evitar os desastres do passado.

Um outro caso de envenenamento por monóxido de carbono, em 27 de setembro passado, também em Chongqing, matou 16 mineiros.