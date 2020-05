Cidade de Wuhan já testou praticamente um terço dos 11 milhões de habitantes

Os locais mais densamente habitados ou com trabalhadores de outras zonas do país foram os primeiros na bateria de testes.



A China reportou ontem quatro novos casos de transmissão local no país e desmentiu também que esteja a negar o acesso da Organização Mundial de Saúde ao laboratório de Wuhan.