Cidade indiana usa manequins para controlar o trânsito

A cidade de Bangalore é das mais movimentadas da Índia. Com cerca de oito milhões de veículos registados, a cidade conta com cerca de 20 mil infrações, por dia, ao código da estrada.



As autoridades decidiram colocar na cidade manequins com roupas idênticas às que a polícia costuma usar para confundir os condutores e tentar que estes não cometam infrações.



“Eles estão bem. Só quando chegamos próximos deles é que percebemos que não são polícias reais. Há muita gente a parar para tirar fotografias com os bonecos e vestir os seus capacetes”, diz Gautam T, um estudante universitário.



Há também quem não esteja de acordo com a ideia da polícia e aponte problemas. Saleela Kappa, uma trabalhadora na área das relações públicas, diz que o conceito é “ridículo”. “Os manequins são muito magros em comparação com os polícias indianos. Não acho que esta ideia vá resultar. As pessoas quebram as regras de trânsito, mesmo quando os polícias estão a ver”, afirma Kappa.



Segundo Ravikante Gowda, um agente da polícia de trânsito, a ideia de colocar os manequins em locais diferentes todos os dias “deve-se ao facto de o comportamento das pessoas mudar quando um agente da polícia está por perto. Quando o polícia não está lá, o comportamento é diferente.”



Bangalore tem cerca de oito milhões de veículos registados. É esperado que este número aumente para os dez milhões em 2022.