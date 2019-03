Cidade Proibida abre-se à noite para celebrar 40 anos de relações diplomáticas

Lusa05 Mar, 2019, 09:55 | Mundo

"É, de facto, de uma grande carga simbólica", reconheceu, à agência Lusa, o músico português, no final de um espetáculo conjunto com Duan Chao, uma das mais aclamadas instrumentistas do `erhu`, instrumento musical originário da China, de duas cordas e tocado com um arco.

O concerto, de cerca de uma hora, esgotou a sala de espetáculos da Cidade Proibida, complexo construído durante a dinastia Ming (1368-1644) e onde residiram 24 imperadores chineses, que se sucederam durante mais de 500 anos.

"Caiu mesmo bem", afirmou Ricardo Oliveira, professor de português numa universidade de Pequim, sobre o concerto. "A amizade entre Portugal e a China refletiu-se na conjugação musical", considerou.

Mas se espetáculos de fado não são novidade no país asiático, o último foi com a fadista Cuca Roseta, assim como reportórios conjuntos, António Chainho tocou com a cantora Gong Linna, o espaço escolhido foi algo "sem precedentes", afirmou o embaixador de Portugal em Pequim, José Augusto Duarte.

"Abrir a Cidade Proibida à noite, para um espetáculo nosso, é inédito", disse. "Estamos muito lisonjeados com esta atitude das autoridades chinesas", contou.

Outrora fechado aos cidadãos comuns, sendo a entrada punível com pena de morte, o antigo Palácio Imperial é hoje a principal atração turística da capital chinesa.

Para muitos na plateia, a oportunidade de aceder ao Antigo Palácio Imperial, já depois das horas de encerramento - o espetáculo começou às 18:30 em Pequim -, foi mesmo um incentivo extra.

"Muito raramente a Cidade Proibida abre durante a noite", lembrou uma estudante chinesa.

O complexo encerra para turistas às 16:30, no inverno, e às 17:00, no verão. Apenas convidados de alto nível, incluindo o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante uma visita a Pequim, no ano passado, têm normalmente o privilégio de admirar o complexo à noite.

O clima era igualmente convidativo: lá fora, a temperatura ultrapassava os dez graus, assegurando o fim do rigoroso inverno pequinês.

Portugal e a República Popular da China estabeleceram relações diplomáticas em 08 de fevereiro de 1979, mas devido àquele dia ter coincidido este ano com as celebração do Ano Novo Lunar - a principal festa das famílias chinesas - a celebração acabou por decorrer hoje.

Outros eventos culturais vão realizar-se ao longo de 2019, incluindo festivais de cinema, literatura, teatro ou música, em paralelo com o ano da China em Portugal, num programa pensado pelos dois governos.

"A cultura é um instrumento fundamental para aproximar os povos, dialogar e criar emoções conjuntas", sublinhou Augusto Duarte.

"Este será um ano que reforçará em muito a visibilidade do grande talento dos portugueses junto da opinião publica chinesa", disse.