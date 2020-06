Cidade tailandesa refém de gangues de macacos

Os habitantes de Lopburi reclamam que vivem numa redoma, enquanto a população de macacos vive livremente pela cidade. Os mesmos foram sendo aceites pelas autoridades locais devido à chegada cada vez maior de turistas nos últimos anos, que alimentavam os macacos com bananas e tiravam selfies com os mesmos.Sem os turistas, os macacos desceram à cidade e tornaram-se agressivos e agora está a ser pensada uma campanha de esterilização. Sem o turismo, que levava inúmeros cachos de bananas aos macacos, os grupos de animais tornaram-se violentos. São cada vez mais: estima-se que a população duplicou nos últimos três anos.Na cidade os grupos de macacos lutam por comida e os habitantes locais têm tentado alimentar os animais para se protegerem. No entanto, uma dieta à base de açúcar tem levado a que os símios tenham começado a procriar ainda mais.“Quanto mais [os macacos] comem, mais energia têm e mais procriam”, disse um habitante de Lopburi.Com os confrontos a aumentarem entre a população de macacos, as autoridades esperam trazer de novo o programa de esterilização para parar com o crescimento do número de macacos, algo que foi parado há três anos. Trabalhadores do departamento de vida selvagem têm atraído os animais para jaulas com fruta e levam-nos para uma clínica onde são anestesiados, esterilizados, com uma tatuagem no corpo que comprova a esterilização.No entanto, a campanha pode não ser suficiente para reduzir os números e por isso o departamento de vida selvagem tem em vista a criação de um santuário para os animais numa outra zona da cidade, uma pretensão que pode encontrar resistência por parte dos habitantes da cidade.“Precisamos de fazer uma sondagem entre as pessoas que vivem nessa área primeiro”, explicou um trabalhador do departamento.