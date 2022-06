Cidade ucraniana Borodyanka foi uma das mais atingidas pelas forças russas

Borodyanka, a norte de Kiev, foi uma das cidades mais atingidas pelos bombardeamentos russos. Cerca de 13 mil pessoas habitavam nesta localidade, tendo a maior parte fugido. Esta quarta-feira, contudo, numa visita do primeiro-ministro polaco e do ministro ucraniano do Território foi anunciada a construção de "casa modulares" para acolher "centenas de famílias" que queiram regressar à região.