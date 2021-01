Cidades Património Mundial de Portugal e Espanha vão reunir-se este ano em Mérida

A iniciativa foi anunciada hoje pelo autarca da capital da Estremadura espanhola, Antonio Rodríguez Osuna, numa conferência de imprensa na qual anunciou as linhas de ação do Grupo a que preside.

Rodrígez Osuna indicou que assume a responsabilidade num momento importante devido às consequências da crise resultante da pandemia da covid-19, com uma "forte" queda do turismo, que tem gerado "grandes complicações" em todas estas cidades.

A atividade do grupo, porém, não parou, continuando a pôr em prática planos de gestão com o objetivo de colocar estas cidades na vanguarda da promoção do património e da sua conservação na era pós-covid, garantiu o responsável.

"Agora é a hora de preparar as nossas cidades como referência na proteção da cultura e do património e como oferta única", afirmou.

Entre as ações previstas está a realização do Fórum Luso-Espanhol em Mérida, com o objetivo de partilhar experiências, sinergias e aproveitar a proximidade entre os dois países, de modo a "posicionar as cidades património de um lado e do outro da fronteira [luso-espanhola] como destinos turísticos de preferência".

A este fórum juntar-se-á a realização do Fórum Cidades Patrimoniais, Cidades da Cultura e Cultura Segura, voltado para a organização de eventos culturais na nova realidade pós-covid, que decorrerá em Alcalá de Henares, no primeiro semestre deste ano, acrescentou o alcaide de Mérida.

Rodríguez Osuna, que compareceu acompanhado pelo prefeito de Cáceres, Luis Salaya, também informou ter solicitado que a assembleia do grupo, em 2022, seja realizada nesta cidade.

No âmbito das ações internacionais, Rodríguez Osuna informou que viajará para Paris, na próxima segunda-feira, para apresentar à diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay, o Prémio Património 2020, e para se encontrar com a autarca da capital francesa, Anne Hidalgo.