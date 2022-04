CIDH admite denuncia contra destituição de deputada venezuelana

"A CIDH notificou a María Corina Machado da admissão da petição relacionada com a violação dos seus direitos ao abrigo (...) da Convenção Americana dos Direitos Humanos. O caso tem por base a sua destituição arbitrária como deputada da Assembleia Nacional (AN) em 2014", explica o VV em um comunicado.

Segundo o VV a CIDH "está a caminho de tomar uma decisão histórica na região".

"O pedido da Coordenadora Nacional do VV foi apresentado em 16 de junho de 2014, depois de nesse mesmo ano, sem qualquer procedimento legal, o então presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, avançar com uma represália contra ela por denunciar a violação maciça dos Direitos Humanos pelo regime chavista perante o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA)", explica-se no comunicado.

A destituição, sublinha-se no documento, "teve lugar no contexto dos protestos de rua conhecidos como `La Salida` [A Saída] e só em 27 de novembro de 2021 é que a CIDH decidiu sobre o caso, cuja evolução positiva significaria um precedente histórico na região".

"Este seria um dos poucos casos em que os organismos de proteção dos Direitos Humanos teriam de decidir sobre a separação do cargo de uma representante popular, prescindindo do procedimento constitucional ou legal, seja parlamentar, administrativo ou judicial", explica o VV.

Maria Corina Machado e seus representantes têm quatro meses para apresentar as alegações de base, ratificar os argumentos de facto e direitos apresentados até á data.

"De destacar que o relatório que contém a decisão de admissibilidade, fala da continuação da análise dos méritos do caso e considera que é o facto público e notório de Machado ser uma líder da oposição e também mulher, como uma possível agravante. Isto demonstraria um tratamento discriminatório e a possível aplicação dos princípios contidos na Convenção de Belém do Pará, referindo-se à violência contra as mulheres".

Segundo o VV, a opositora "foi a deputada que mais votos obteve nas eleições parlamentares de 2010 e decidiu testemunhar sobre a crise política e dos Direitos Humanos na Venezuela, no contexto do Conselho Permanente da OEA, para o qual a delegação panamenha a acreditou como representante suplente daquela nação".

"Na altura, as delegações venezuelanas e os seus aliados na região tentaram impedir a sua intervenção de todas as formas possíveis", explica-se.

Em 24 de março de 2014, o presidente do parlamento venezuelano, Diosdado Cabello, anunciou que a deputada da oposição tinha sido afastada do cargo, após tentar levar as suas críticas, contra o Governo venezuelano, à Organização de Estados Americanos (OEA), reunida nos Estados Unidos da América.

"A senhora Machado deixa de ser deputada. A partir deste momento, na Assembleia Nacional, a senhora Machado não volta a entrar como deputada, pelo menos neste mandato", anunciou, sublinhando que tinha aceitado o cargo de embaixadora do Panamá na OEA.

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, acusou a deputada de estar ao serviço de um Governo estrangeiro e de ter pedido à OEA para intervir no país.

O afastamento do cargo teve lugar depois de a maioria socialista do parlamento venezuelano pedir ao Ministério Público uma investigação contra a parlamentar, que responsabilizaram por várias mortes ocorridas em manifestações antigovernamentais na Venezuela.

O regime acusou ainda a deputada de instigação ao crime, traição à pátria, terrorismo, homicídio e de fazer apelos à violência de maneira irresponsável.

Em 30 de março de 2017, o secretário-geral da Organização de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, esclareceu que Maria Corina Machado esteve naquele organismo como deputada venezuelana e não como "embaixadora suplente" do Panamá.

A deputada recorreu da decisão mas, em 01 de abril de 2014, o Supremo Tribunal da Venezuela validou a perda do lugar de Maria Corina Machado por ter aceitado representar o Panamá numa sessão da OEA.

A representação, seja permanente ou pontual, perante um órgão internacional "constitui uma atividade incompatível com a função legislativa no período para o qual foi eleita", independentemente da sua duração, argumentou a sala Constitucional do Supremo Tribunal da Venezuela.