Ciência Viva e a Agência Espacial Portuguesa realizam emissão online com lançamento do Sentinel 6

Esta iniciativa é desenvolvida no âmbito da importância desta missão espacial, em que o programa satélite Sentinel-6 mapeará 95 por cento do oceanos livres do gelo terrestre, a cada 10 dias. Um mapeamento que fornecerá informações cruciais para a oceanografia e para o estudo da mudança climática.

Uma ferramenta fundamental para a monitorização da subida do nível do mar, permitindo aos decisores políticos avaliar o impacte da mudança climática na vida de milhões de cidadãos.

Diretamente do Pavilhão do Conhecimento , Carolina Sá (Agência Espacial Portuguesa, Portugal Space) será a moderadora da sessão de abertura, que contará com as intervenções de Mauro Gameiro (Critical Software), Bruno Lucas (EUMETSAT) e Clara Lázaro (Faculdade de Ciências da Universidade do Porto).

Ricardo Conde (Presidente da Agência Espacial Portuguesa, Portugal Space) e Ana Noronha (Diretora Executiva da Ciência Viva) irão comentar, a partir das 16h50 (hora de Portugal Continental), o lançamento do satélite.





A missão Copernicus Sentinel-6 é o resultado de uma colaboração única entre ESA, NASA, Eumetsat e NOAA, com a contribuição da agência espacial francesa CNES.







O satélite partirá da base da Força Aérea de Vandenberg, situada na Califórnia, Estados Unidos a bordo de um Falcon 9 da SpaceX.



O que é a missão Sentinel 6?

Estes dois novos satélites (Sentinel-6 A/B) vão continuar a efetuar um trabalho já realizado pelo programa TOPEX / Poseidon em que são realizadas medições de mudança do nível do mar a partir do espaço desde 1992.







Desde o lançamento do TOPEX / Poseidon em 10 de agosto de 1992, os satélites "altímetros de alta precisão" têm sido essenciais para monitorar como o oceano armazena e redistribui calor, água e carbono no sistema climático.







Os dois satélites, Sentinel-6 Michael Freilich e Sentinel-6B, vão continuar o legado deixado pelo Poseidon, pelo menos até 2030, o que proporcionará um registro de quase quarenta anos de elevação do nível do mar, bem como mudanças nas correntes oceânicas.





Como vai funcionar o Sentinel -6

O altímetro de radar Copernicus Sentinel-6 Poseidon-4 de dupla frequência (banda C e banda Ku) usa um modo intercalado inovador que melhorou o desempenho em comparação com designs de altímetro de satélite anteriores.

Um altímetro de radar deriva a altura do satélite acima da Terra medindo com precisão o tempo que leva para um pulso de radar transmitido ao refletir a superfície da Terra.



O pulso de eco retornado da superfície do mar fornece uma forma de onda que é processada para determinar a altura da superfície do mar (a partir do alcance do radar), a altura significativa da onda (da inclinação da borda de ataque da forma de onda) e a velocidade do vento da superfície da rugosidade do oceano (determinado a partir da força dos retornos de energia).





Esse arranjo permite que o processamento de dados do Radar de Abertura Sintética (SAR) não focalizado seja realizado onde o altímetro sintetiza uma grande antena à medida que ela voa para frente, explorando as características Doppler dos ecos de retorno.





O processador direciona então feixes de azimute sintético para locais específicos na superfície da Terra para construir uma 'pilha' de formas de onda que podem ser processadas para obter melhor desempenho. O processamento do SAR não focalizado melhora a precisão das medições da superfície do mar, calculando a média da pilha de formas de onda para reduzir o ruído e melhora a resolução ao longo da trilha de vários quilómetros para cerca de 300 metros.





O processamento do SAR requer uma quantidade de dados muito maior do que a altimetria convencional e o satélite implementa um processador integrado dedicado para reduzir a taxa de dados que será enviada de volta ao solo por um fator de dois.





(Fonte : ESA)

A missão Sentinel-6, também conhecida como missão( Jason-CS ), é um satélite que basicamente vai medir constantemente quer os níveis dos oceanos terrestres, quer a altimetria, calor e quantidade de água e carbono.Este satélite desenvolvido em conjunto pela NASA , Agência Espacial Europeia (ESA), Organização Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT ) e Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) faz parte de um conjunto de dois satélites idênticos, o Sentinel-6 Michael Freilich e o Sentinel-6B, com lançamentos programados para novembro de 2020 e 2025, respectivamente.O Sentinel-6 usa pulsos de radar que são transmitidos e recebidos usando um arranjo de temporização que permite que os dados convencionais 'limitados por pulso' (modo de baixa resolução) sejam adquiridos simultaneamente com medições de alta resolução ''.A capacidade única do altímetro Copernicus Sentinel-6 Poseidon-4 foi projetada para garantir uma continuidade aprimorada com a longa série de medições das sériesde altímetros de satélite.