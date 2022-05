Cientista da Gorongosa defende planeamento territorial e corredores ecológicos

"Nós temos de trabalhar juntos com melhor planeamento territorial (...) para que os elefantes não vão às pessoas", disse Dominique Gonçalves, que lidera o Elephant Ecology Project no Parque Nacional da Gorongosa.

A população de elefantes na Gorongosa caiu de 2.500 para cerca de 200 animais devido à guerra civil em Moçambique, que durou entre 1981 e 1994, mas desde então o número de elefantes quintuplicou, de cerca de 200 para perto de um milhar, segundo os números da investigadora.

A especialista lembrou que, a par do aumento do número de elefantes, também as populações ao redor, na comunidade, estão a crescer, lembrando que as comunidades na zona tampão, a zona habitada em torno da área protegida, por vezes estão muito perto da área reservada aos animais.

"Nós temos de ter essa consciência de que, da mesma maneira que nós precisamos de espaço e recursos, a fauna também precisa. É isso que nos falta para ter essa coexistência", disse.

A cientista defendeu também que não se deve "criar ilhas de conservação" isoladas umas das outras, mas sim construir "corredores ecológicos" que permitam a circulação das populações de elefantes.

"Não vamos conseguir garantir a conservação dos elefantes nos próximos dois séculos ou um século se os elefantes estão num quadrado, numa ilha de conservação", disse a ecologista.

Isso é importante para garantir a diversidade genética da espécie, mas é "muito mais importante" para o ser humano.

"Os elefantes são engenheiros de ecossistema, são espécies-chave. Distribuem sementes, mantêm os habitats", sublinhou.

O movimento de distribuição é também muito importante para a ecologia do animal, para o desenvolvimento da população da ecologia populacional, não só pela reprodução, mas pela saúde, entre outras coisas.

Segundo a teoria ecológica, explicou Gonçalves, a população cresce, estabiliza, mas depois cai, e assim não se consegue garantir uma população viável.

"Temos de garantir que haja corredores. Sim, pode haver pessoas do lado do outro, mas corredores que liguem diferentes populações e diferentes habitats para que continue a preservação. (...) É uma paisagem multifuncional, com pessoas, cidades, com área de conservação de não uso - Parque nacional -- e áreas de conservação mais comunitária, onde certos usos estão permitidos", afirmou.

Admitindo tratar-se de uma ideia académica, a jovem cientista disse ter esperança de que a liderança em Moçambique e em outros países possa ter essa visão diferente, porque muitos países da África Austral ainda têm uma visão que não é de conservação, mas de gestão de biodiversidade.

"É aquela ideia de que é sempre para uso, aquela ideia utilitária. É sempre o dinheiro, é sempre o lucro. Se calhar há 50 anos ou 30 fazia sentido, porque não éramos tantos, mas as coisas mudam e nós temos de adaptar", disse Gonçalves, defendendo um modelo diferente, em que os parques naturais são "para o povo, em vez de serem parques para turistas de fora".

Com uma área de cerca de 4.067 quilómetros quadrados, o Parque Nacional da Gorongosa já albergou uma das mais densas populações de vida selvagem de toda a África, incluindo carnívoros, herbívoros e mais de 500 espécies de aves, mas a guerra civil no país fez desaparecer 95% dos mamíferos de grande porte e os ecossistemas foram alvo de forte pressão.

Localiza-se na província de Sofala, na extremidade sul do Vale do Rift do leste africano, com uma área de cerca de 4.000 quilómetros quadrados.

A Fundação Carr, criada pelo norte-americano Gregory Carr, aliou-se ao Governo de Moçambique para proteger o parque e, em 2008, assinou um contrato de gestão conjunta por 20 anos, entretanto prolongado por mais 25, comprometendo-se então a um investimento de 40 milhões de dólares (30,6 milhões de euros ao câmbio atual).

Dominique Gonçalves, que em 2015 aderiu como investigadora ao Elephant Ecology Project, o qual agora lidera, é uma das oradoras da 4.ª National Geographic Summit, sob o mote "Um dia para mudar os próximos", que traz hoje a Lisboa "exploradores que usam o poder da ciência, da exploração, da investigação e do `storytelling` para divulgar e proteger as maravilhas do planeta Terra", segundo a organização.