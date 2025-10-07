Cientista descobre que ganhou o Prémio Nobel durante desintoxicação digital nas montanhas

"Ainda estavam na natureza e havia muitos ursos-pardos e ele ficou preocupado quando a esposa gritou.", disse Thomas Perlmann, secretário-geral do comité do Nobel, à Reuters.

O prémio Nobel de Medicina de 2025





Fred Ramsdell, de 64 anos, partilha o Nobel de Medicina deste ano com Mary Brunkow e Shimon Sakaguchi.

O prémio reconhece as descobertas dos três cientistas sobre o funcionamento das células T, um tipo de glóbulo branco fundamental no sistema imunológico humano. Essas células ajudam a detetar e eliminar microrganismos invasores ou células infetadas, sendo muitas vezes descritas como os "guardas de segurança" do corpo.





This year’s medicine laureate Fred Ramsdell was born in 1960.



He received his Ph.D. in 1987 from @UCLA, Los Angeles, USA. He is currently a scientific advisor at @sonomabio in San Francisco, USA.https://t.co/0tgOr2wZbr #NobelPrize pic.twitter.com/GJLcXd8ofC — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025



Dificuldades em comunicar a notícia a vencedores do Nobel não são de hoje





Em 2016, o músico Bob Dylan demorou dias a responder ao anúncio de que venceu o Prémio Nobel da Literatura, e em 2011 o comité soube, apenas após o anúncio, que um dos laureados do Nobel da Medicina tinha falecido dias antes.



Em 2020, quando o telefone de Bob Wilson tocou em Stanford a meio da noite o investigador desligou. O colega vencedor, Paul Milgron também não atendia.

O comité do Nobel tentou contactar o cientista norte-americano, masSó na manhã de terça-feira, horário da Suécia, conseguiram finalmente falar com o casal.De acordo com o comité, Ramsdell e a esposa, Laura O’Neill, estavam a regressar ao hotel quando pararam para resolver um problema no carro., confessou o imunologista ao New York Times., disse um porta-voz do laboratório de Ramsdell.