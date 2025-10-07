Cientista descobre que ganhou o Prémio Nobel durante desintoxicação digital nas montanhas
Durante uma desintoxicação digital nas montanhas do oeste dos EUA, o imunologista Fred Ramsdell pensou que a esposa tinha visto um urso-pardo. Afinal, tinha acabado de descobrir que o marido era vencedor do Prémio Nobel de Medicina.
O comité do Nobel tentou contactar o cientista norte-americano, mas o telemóvel estava em modo avião durante uma viagem de mochila às costas "fora de rede". Só na manhã de terça-feira, horário da Suécia, conseguiram finalmente falar com o casal.
"Ainda estavam na natureza e havia muitos ursos-pardos e ele ficou preocupado quando a esposa gritou.", disse Thomas Perlmann, secretário-geral do comité do Nobel, à Reuters.De acordo com o comité, Ramsdell e a esposa, Laura O’Neill, estavam a regressar ao hotel quando pararam para resolver um problema no carro. Foi nesse momento que Laura ligou o telemóvel e viu dezenas de mensagens de felicitações.
"Certamente não esperava ganhar o Prémio Nobel. Isto nunca me passou pela cabeça.", confessou o imunologista ao New York Times. "Ele está a viver a sua melhor vida (…) fora de rede.", disse um porta-voz do laboratório de Ramsdell.
O prémio Nobel de Medicina de 2025
Dificuldades em comunicar a notícia a vencedores do Nobel não são de hoje
Em 2020, quando o telefone de Bob Wilson tocou em Stanford a meio da noite o investigador desligou. O colega vencedor, Paul Milgron também não atendia.
Fred Ramsdell, de 64 anos, partilha o Nobel de Medicina deste ano com Mary Brunkow e Shimon Sakaguchi.
O prémio reconhece as descobertas dos três cientistas sobre o funcionamento das células T, um tipo de glóbulo branco fundamental no sistema imunológico humano. Essas células ajudam a detetar e eliminar microrganismos invasores ou células infetadas, sendo muitas vezes descritas como os "guardas de segurança" do corpo.
Em 2016, o músico Bob Dylan demorou dias a responder ao anúncio de que venceu o Prémio Nobel da Literatura, e em 2011 o comité soube, apenas após o anúncio, que um dos laureados do Nobel da Medicina tinha falecido dias antes.
