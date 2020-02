Cientistas da Universidade Aberta testam "pó da Lua" em busca de água

. O estudo está a ser baseado no solo lunar que Neil Amstrong recolheu durante a permanência na Lua em 1969.

O estudo vai envolver o aquecimento do solo para que o oxigénio reaja com o hidrogénio adicionado e se obtenha água.



Vão ser realizados vários testes com a colaboração da Agência Espacial Europeia (ESA) e de cientistas russos. Espera-se que ocorram ao longo de cinco anos na região polar sul da Lua.Mahesh Anand, professor de ciência e exploração planetária da Universidade Aberta, é pioneiro na busca de água na lua há dez anos. Tem colaborado também com cientistas na Alemanha para "derreter" o pó lunar e criar tijolos para uso em futuros projetos de construção no espaço.





Já o investigador Simon Sheridan está a desenvolver um "espectrómetro de massa" num protótipo do veículo espacial Moon Luvi , que está a ser projetado para "cheirar" gases na superfície em busca de água.





, afirmou o investigador.As pequenas amostras de rochas lunares que foram recolhidas durante a missão Apollo 11 da NASA encontram-se no Departamento de Ciências Físicas da Universidade Aberta em Milton Keynes.

Porquê revisitar a Lua?



A Lua está novamente a tornar-se um ponto fundamental na exploração espacial, com o anúncio de várias missões lunares nos próximos anos.Formadas durante a criação do sistema solar, as antigas superfícies da Lua podem conter pistas sobre a origem da Terra e a evolução do sistema solar. Uma compreensão mais profunda da Lua e das suas rochas também pode fornecer recursos que iriam ajudar na exploração espacial mais profunda.