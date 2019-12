Cientistas desenvolvem neurónio artificial para ajudar pessoas com doenças cerebrais

A equipa da Universidade de Bath, no Reino Unido, usou uma combinação entre a matemática, a computação e o design para encontrar uma forma de replicar o circuito natural dos neurónios.





Os cientistas estão interessados em replicar os neurónios devido ao potencial que existe em tratar doenças mentais, onde os neurónios degeneram ou morrem.









Segundo Alain Nogaret , do departamento de Física da Universidade de Bath, a novidade desta pesquisa prende-se com a transferência das propriedades elétricas das células do cérebro para um circuito sintético feito de silicone.





“Até agora, os neurónios têm sido caixas negras, mas nós conseguimos abrir essas caixas e entrar lá dentro”, disse Nogaret à BBC. “A nossa pesquisa é uma mudança do paradigma, porque ela fornece um método bastante robusto para reproduzir minuciosamente as propriedades elétricas dos neurónios.”





A criação de neurónios artificiais que respondam aos sinais elétricos do sistema nervoso tem sido uma batalha na medicina, isto porque o desafio inclui o desenho dos circuitos e a conceção dos parâmetros que fazem com que esses circuitos se comportem como neurónios reais.







Os investigadores replicaram dois tipos de neurónios, onde se incluem as células do hipocampo, a área do cérebro que é mais importante na memória, e as células do cérebro que envolvem o controlo da respiração.Esta pesquisa abre a possibilidade de reparar neurónios que tenham sido afetados por uma doença degenerativa e tratar situações como a doença cardíaca e o Alzheimer.