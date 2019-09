Partilhar o artigo Cientistas do mundo juntam-se na "Comissão da Terra" Imprimir o artigo Cientistas do mundo juntam-se na "Comissão da Terra" Enviar por email o artigo Cientistas do mundo juntam-se na "Comissão da Terra" Aumentar a fonte do artigo Cientistas do mundo juntam-se na "Comissão da Terra" Diminuir a fonte do artigo Cientistas do mundo juntam-se na "Comissão da Terra" Ouvir o artigo Cientistas do mundo juntam-se na "Comissão da Terra"

Tópicos:

Potsdam,