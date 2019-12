Cientistas inspiram-se na folha de lótus para criar revestimento repelente de bactérias

Inspirados no efeito repelente da água da folha de lótus, cientistas do Canadá criaram um novo revestimento plástico que dizem ser capaz de "expulsar" qualquer bactéria, mesmo as mais resistentes, de uma superfície como um corrimão ou bancada.