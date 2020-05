Cientistas italianos acreditam ter desenvolvido primeira vacina contra a Covid-19

“Esta é a fase mais avançada de testes a que uma vacina criada em Itália já conseguiu chegar”, declarou à agência de notícias italiana Ansa o diretor executivo da empresa Takis, que está a desenvolver esse tratamento.



“De acordo com o Instituto Spallanzani, tanto quanto sabemos somos os primeiros do mundo a demonstrar uma neutralização do novo coronavírus através de uma vacina. Esperamos que isto aconteça também em humanos”, disse Luigi Aurisicchio.



“Estamos a trabalhar arduamente numa vacina que seja proveniente de investigações italianas, com tecnologias inovadoras italianas, e que seja testada em Itália e depois disponibilizada a todas as pessoas”, explicou. , declarou à agência de notícias italiana Ansa o diretor executivo da empresa Takis, que está a desenvolver esse tratamento.“De acordo com o Instituto Spallanzani, tanto quanto sabemosEsperamos que isto aconteça também em humanos”, disse Luigi Aurisicchio.“Estamos a trabalhar arduamente numa vacina que seja proveniente de investigações italianas, com tecnologias inovadoras italianas, e que seja testada em Itália e depois disponibilizada a todas as pessoas”, explicou. Os testes desta vacina em humanos poderão acontecer já no final do Verão.



O responsável aproveitou para lançar um apelo. “Para que possamos alcançar esse objetivo [de distribuição da vacina], precisamos do apoio de instituições e parceiros nacionais e internacionais que nos possam ajudar a acelerar o processo”.



Luigi Aurisicchio explicou que, após uma única vacina, os ratos que foram alvo dos testes desenvolveram anticorpos capazes de travar a entrada do vírus nas células humanas.



Para além desta vacina, houve outras quatro que também conseguiram gerar um número suficiente de anticorpos, mas apenas as duas candidatas com melhores resultados foram escolhidas pelos investigadores para avançarem para a próxima fase de testes.



Essa próxima fase terá como objetivo determinar quanto tempo dura a resposta imunitária ao novo coronavírus. O responsável aproveitou para lançar um apelo. “Para que possamos alcançar esse objetivo [de distribuição da vacina],”.Luigi Aurisicchio explicou que, após uma única vacina, os ratos que foram alvo dos testes desenvolveram anticorpos capazes de travar a entrada do vírus nas células humanas.Para além desta vacina, houve outras quatro que também conseguiram gerar um número suficiente de anticorpos, mas apenas as duas candidatas com melhores resultados foram escolhidas pelos investigadores para avançarem para a próxima fase de testes.Essa próxima fase terá como objetivo determinar quanto tempo dura a resposta imunitária ao novo coronavírus.